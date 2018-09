Presidente Forza Italia Berlusconi: mi candido alle elezioni per salvare l'Italia L'ex premier alla kermesse di Tajani a Fiuggi: l'esecutivo è nemico delle imprese, se si alza deficit sarà un disastro. Casalino? In una democrazia sarebbe fuori con la valigia

Silvio Berlusconi si candida alle prossime elezioni. E' lui stesso ad annunciarlo alla kermesse organizzata da Antonio Tajani. "Abbiamo salvato l'Italia dai comunisti, 25 anni dopo l'Italia si trova di fronte a un pericolo ancora peggiore, l'ignoranza, l'incompetenza, l'aspirazione continua all'odio sociale. Saremo ancora noi a salvare il Paese. Sarò ancora in campo alle prossime elezioni per salvare il Paese che amo", dice il Presidente di Forza Italia, nel suo intervento a Fiuggi."Se con la manovra alzassimo il deficit e l'Europa dovesse respingerla, lo spread salirebbe e sarebbe un disastro. E purtroppo da quello che sento, la Bce ritiene questo rischio molto elevato", aggiunge Berlusconi."Il decreto dignità non ha niente di dignitoso. Ha rivelato che questo governo, e soprattutto i 5 Stelle, sono nemici delle imprese e del mercato", afferma l'ex premier.Se quanto annunciato dai 5 stelle sui tetti alla pubblicità nelle tv venisse messo in pratica "farebbe chiudere il giorno dopo la stessa Mediaset", avverte Berlusconi."Il vertice del centrodestra ha confermato che la coalizione è definitiva per tutti e tre i partiti. Poi Salvini ha uscite non gradevoli e non accettabili da parte nostra. E forse lo fa con la scusa di non far scoppiare un diverbio con gli alleati del M5s, quel diverbio che noi vogliamo che scoppi", dice ancora il Presidente di Forza Italia."Al Governo abbiamo due squadre contrapposte. La Lega, che si è presentata con un programma scritto al 95% da noi, e il Movimento 5 Stelle, che sono gli eredi della peggiore sinistra del '900"."Francamente in una democrazia con le regole consuete il signor Casalino dovrebbe starne fuori con la valigia in mano. Oltre a offendere i funzionari del ministero ha minacciato il loro allontanamento ove non trovassero i soldi" per il reddito di cittadinanza, sostiene Berlusconi, intervenendo alla kermesse di Fiuggi."Ora aprirci a quegli altri italiani che la pensano come noi, moderati, ma che sono rimasti a casa, o hanno dato un voto di rabbia o di protesta", afferma poi il presidente di Forza Italia. "Dobbiamo tornare a essere la prima forza politica in Italia.