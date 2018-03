Berlusconi: stagione confusa, sosterrò premier della Lega

"La stagione politica che si apre è ricca di incognite: se da un lato milioni di italiani hanno confermato ancora una volta la loro fiducia in Forza Italia e proprio grazie a questo la coalizione di centrodestra si è affermata come schieramento scelto dal maggiore numero di elettori; dall'altro, l'esplodere del voto di protesta, alimentato dal crollo di consensi della sinistra, ha dato luogo ad un Parlamento dagli equilibri incerti e confusi".Lo scrive Silvio Berlusconi, in una lettera ai nuovi parlamentari di Forza Italia in cui garantisce "l'impegno a sostenere il candidato premier indicato dal maggiore partito della coalizione".Poi, aggiunge: "Abbiamo davanti a noi una nuova pagina delle nostre battaglie di libertà da scrivere insieme: io sarò in prima linea come sempre, nonostante la impossibile e inaccettabile condanna politica che mi ha costretto a non partecipare alle elezioni, con una conseguente forte penalizzazione del nostro movimento".