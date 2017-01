Coppa Italia, ottavi di finale Rigore di Bernardeschi al 93' e la Fiorentina elimina il Chievo Due legni dei viola, un espulso a testa e penalty nel recupero dell'attaccante che regala alla squadra di Sousa i quarti contro il Napoli

di Gianluca Luceri La Fiorentina elimina a fatica il Chievo negli ottavi di coppa Italia (1-0) e si ‘regala’ i quarti contro il Napoli (24 gennaio, gara unica al San Paolo).Primo tempo bruttino. Appena largo il destro a giro di Zarate (3’), a ruota due chances per gli ospiti: Floro Flores conclude alto da ottima posizione (10’), Inglese non trova la porta dopo un’uscita a vuoto di Tatarusanu (19’). I tre minuti di recupero sono fatali a Radovanovic (48’), che rimedia il secondo giallo (fallo da dietro su Tomovic) e viene espulso. Sulla conseguente punizione, Bernardeschi di sinistro centra la traversa (49’).Ripresa. Con l’uomo in più, il match cambia e i viola aumentano i giri. Palle-gol in serie nei primi cinque minuti per Bernardeschi, due volte Chiesa - nella seconda occasione Sorrentino devia sul palo e poi il pallone viene salvato miracolosamente sulla linea - e un Kalinic davvero sprecone che non riesce a ribadire in rete sparacchiando alto. Al 70’ si ristabilisce la parità numerica: espulso Zarate per un’entrataccia su Bastien. Il Chievo si riaffaccia subito nella metà campo avversaria e Castro al 75’ potrebbe far male.La partita sembra ‘dirigersi’ verso i supplementari ma al 93’, complice un fallo ‘non solare’ di Gobbi su Bernardeschi, Celi assegna il rigore e lo stesso attaccante si incarica dell’esecuzione, regalando alla Fiorentina un sofferto passaggio del turno.