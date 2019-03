Ultima giornata della rassegna iridata a Ostersund Biathlon: Ori mondiali per Dorothea Wierer e Dominik Windisch nella mass start "E' incredibile, non me l'aspettavo", dice l'altoatesina

Gli ori arrivano nell'ultima giornata dei Mondiali di biathlon di Ostersund (Svezia). Dorothea Wierer ha conquistato il titolo iridato nella mass start, la prova finale di 12,5km. La 28enne azzurra di Brunico ha preceduto la russa Yurlova i 5" e la tedesca Herrmann di 15".Per il biathlon italiano si tratta di una giornata storica. L'oro mondiale mancava infatti dal 1997, quando Wilfried Pallhuber vinse lo sprint maschile. "E' incredibile - ha commentato Dorothea Wierer all'arrivo - non me l'aspettavo. Ieri stavo male quindi non pensavo proprio di centrare un risultato simile. Sono molto contenta di aver trovato tre zeri consecutivi visto che ho avuto molti problemi al tiro in questi Mondiali, peccatoper i due errori all'ultimo poligono che mi hanno costretta asoffrire un po' di più nell'ultimo giro. Quest'oro forse arriva anche perché non avevo aspettative dopo la congestione allo stomaco che mi ha impedito di partire nella staffetta, mi dispiace molto per le ragazze perché avremmo potuto fare davvero bene e questa medaglia la dedico a loro, perché la meritano anche loro".Dopo l'oro di Dorothea Wierer, arriva un altro oro per il biathlon azzurro ai Mondiali: a conquistarlo è stato Dominik Windisch, sempre nella mass start.