Storica affermazione per l'Italia Biathlon, Dorothea Wierer trionfa in Coppa del Mondo La 28enne di Brunico conquista la Coppa di cristallo generale con il 12° posto nella gara conclusiva di Holmenkollen, vinta dalla svedese Oeberg. 10° e 11° posto per Vittozzi e Kuzmina, sue dirette rivali in classifica

Condividi

Dorothea Wierer nella storia. Già oro mondiale, la 28enne di Brunico si aggiudica anche la Coppa del Mondo generale dopo aver vinto quella della specialità inseguimento. L’azzurra conquista il trofeo con il 12° posto nella mass start di Holmenkollen, in Norvegia, gara conclusiva della stagione. Le sue rivali in classifica, l’altra azzurra Lisa Vittozzi e la slovacca Kuzmina, le restano dietro non andando oltre, rispettivamente, l’11° e il 10° posto nella gara vinta dalla svedese Oeberg in 35’56”2.Una gara molto nervosa per le atlete di spicco. La Wierer, al traguardo con un distacco di 1’11” dalla Oeberg, chiude con 5 errori al tiro così come la Vittozzi. Addirittura 6 per la Kuzmina.Nella graduatoria conclusiva della CdM, scarti compresi, la Wierer chiude con 904 punti, 882 per la Vittozzi (per l’Italia una doppietta strepitosa). La Kuzmina è terza con 870, seguita dalla norvegese Roeiseland con 855.