Sci Biathlon: Dorothea Wierer fa bis, vince la coppa del mondo L' azzurra trionfa in finlandia, le basta 11/o posto

Seconda coppa del mondo di fila per Dorothea Wierer. L'azzurra, grazie all'11/o posto nella tappa di cdm di Kontiolathi in Finlandia si aggiudica il trofeo di cristallo per il secondo anno consecutivo.La vittoria di tappa è andata alla francese Simon, terza l'altra azzurra,Lisa Vittozzi.La stagione perfetta, la stagione che l'ha fatta entrare di diritto nella storia del biathlon mondiale, nella piccola grande leggenda di quello azzurro. Dorothea Wierer in Finlandia, nella sconfinata terra dei mille laghi, quella magica e fantastica dove le renne non hanno confini e dove c'e' Babbo Natale, ha conquistato la sua seconda Coppa del mondo generale nel biathlon, quello sport che appassiona il mondo interno dalla sperduta Siberia al Nordamerica passando per quell'Europa oggi in crisi, in difficolta' per la pandemia del coronavirus. La 29enne biatleta italiana, la prima ad aver portato al poligono mascara, unghie smaltate e orecchini multicolor, a Kontiolahti nella Finlandia piu' remota ai confini con la Russia, nell'inseguimento di oggi ha saputo mantenere i nervi molto saldi.