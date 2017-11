Il voto negli Stati Uniti Bill De Blasio confermato sindaco di New York. Disfatta repubblicana anche in New Jersey e Virginia Duro colpo per Trump che dalla Corea prende le distanze dal candidato repubblicano sconfitto in Virginia: "Gillespie ha lavorato duramente ma non mi ha sostenuto e non ha sostenuto cio' in cui credo". Danica Roem e' la prima transgender eletta in un congresso statale negli Stati Uniti, in Virginia. La giornalista di 33 anni, democratica, conquista il seggio di Richmond

Il sindaco di New York, Bill de Blasio

Condividi

Ed Gillespie worked hard but did not embrace me or what I stand for. Don’t forget, Republicans won 4 out of 4 House seats, and with the economy doing record numbers, we will continue to win, even bigger than before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 novembre 2017

Il democratico italoamericano Bill de Blasio e' stato rieletto sindaco di New York per il secondo mandato, secondo le proiezioni della Nbc. Ha battuto la rivale repubblicana Nicole Malliotakis, parlamentare dello stato di New York che lo ha accusato di tutto, dal fare sonnellini in ufficio a pratiche di finanziamento discutibili durante le comunali del 2013. Ha avuto la meglio anche sull'indipendente Richard 'Bo' Dietl, ex detective del dipartimento di polizia della Grande Mela, che ha dipinto de Blasio come un politico corrotto che elargisce favori ai suoi finanziatori.Il democratico Phil Murphy e' stato eletto governatore del New Jersey, secondo le proiezioni della Cnn. Ha battuto la rivale repubblicana Kim Guadagno, ex vice del governatore uscente, il repubblicano Chris Christie, alle prese con una popolarita' ai minimi termini. I democratici si sono dunque ripresi lo stato dopo 8 anno di dominio del Grand Old Party.Donald Trump prende le distanze dal candidato repubblicano sconfitto in Virginia nella corsa a governatore. "Ed Gillespie ha lavorato duramente ma non mi ha sostenuto e non ha sostenuto cio' in cui credo". Cosi' il presidente Donald Trump via Twitter, commentando la vittoria del democratico Ralph Northam."Non dimenticate che i repubblicani hanno vinto 4 seggi su 4 alla Camera e con l'economia che fa numeri record continueremo a vincere, anche piu' di prima", ha aggiunto Trump, alle prese con la prima pesante sconfitta del partito repubblicano dalla sua elezione.Danica Roem e' la prima transgender eletta in un congresso statale negli Stati Uniti, in Virginia. La giornalista di 33 anni, democratica, conquista il seggio di Richmond, che e' stato per 13 mandati del repubblicano Robert G. Marshall, lo stesso che aveva appoggiato un disegno di legge che avrebbe posto limiti ai bagni pubblici che i trans avrebbero potuto usare.