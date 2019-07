Tragico incidente Bimba di 6 anni muore annegata nel fiume Reno La piccola è caduta in acqua, inutili i soccorsi del 118

Tragico incidente al confine tra Emilia e Toscana. Una bimba di sei anni è mortadopo essere caduta in acqua nel fiume Reno in località Molino del Pallone, frazione del Comune di Alto Reno Terme, in provincia di Bologna.A quanto si apprende, la piccola sarebbe annegata: a nulla sono valsi i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.La bambina era nata in Italia da una famiglia di origine nigeriana che vive nel Pistoiese. Era in un parco fluviale lungo il fiume ed è caduta in acqua. Soccorsa dopo poche decine di secondi, ha perso i sensi ed è morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale.La piccola non era con alcuni familiari, come si riteneva inizialmente, ma partecipava a un centro estivo con altri bambini e gli accompagnatori.