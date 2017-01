ITALIA

2017/01/14 10:21

Lo annuncia la Polizia in un tweet Bimba ferita a Napoli: 4 fermi per la sparatoria al mercato di Forcella I fermi sono a carico di due esponenti del clan Mazzarella e di due venditori ambulanti italiani. Una "vera e propria spedizione punitiva" per colpire un venditore ambulante senegalese "reo" di non aver versato la somma di 20 euro a titolo di estorsione

Spari nel centro storico di Napoli, feriti bimba di 10 anni e tre senegalesi Condividi Una "vera e propria spedizione punitiva" organizzata da appartenenti al clan camorristico Mazzarella per colpire, in particolare, un venditore ambulante senegalese "reo" di non aver versato la somma di 20 euro a titolo di estorsione imposta per poter esercitare liberamente la propria attività commerciale. Questa la ricostruzione di quanto avvenuto lo scorso 4 gennaio a Napoli, quando in una sparatoria sono rimasti feriti 3 cittadini senegalesi, venditori ambulanti, e una bimba di 10 anni che, con il padre, si era recata nella zona per compiere alcuni acquisti. Un raid al quale hanno partecipato anche due venditori ambulanti italiani, con mazze di ferro, convinti dagli esponenti del clan Mazzarella che gli 'stranieri', praticando prezzi più bassi, alteravano il mercato riducendo gli introiti dei venditori ambulanti italiani. I due venditori fermati individuavano gli acquirenti della merce stoccata dai commercianti nei magazzini della zona. Per questo percepivano una percentuale del prezzo di vendita della merce e sono costretti anch'essi a versare la tangente al clan, circa 30 euro a settimana.



I provvedimenti di fermo eseguiti dalla squadra mobile di Napoli sono stati firmati dai pm della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea De Falco e Woodcock e riguardano i tre presunti responsabili del tentativo di omicidio e del ferimento dei tre extracomunitari e della bambina. E' stato anche disposto ed eseguito il fermo di altre due persone, ritenute i presunti basisti del gruppo che ha sparato al mercato.



1- #squadramobile Individuati e fermati a Napoli gli autori della sparatoria al mercato di Forcella. Ferirono una bambina e tre stranieri. pic.twitter.com/XtUwQJrJ5B — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14 gennaio 2017



