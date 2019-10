Roma Monterotondo, bimba di 8 anni muore dopo malore a scuola Un grave malore ha colpito la bambina mentre si trovava in una scuola primaria. Prontamente soccorsa è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico Gemelli dove è morta

di Tiziana Di Giovannandrea La bambina mentre si trovava a scuola all'improvviso ha smesso di respirare ed è diventata cianotica. A chiamare l'immediato soccorso dei sanitari è stato lo stesso istituto scolastico primario ma la bimba di 8 anni è morta.Il decesso della bambina è avvenuto questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma dopo che si era sentita male ieri verso le 14 in una scuola primaria di Monterotondo, in Via Kennedy 58, in provincia di Roma.I sanitari del 118, arrivati con un'ambulanza ed un'automedica hanno effettuato manovre di rianimazione e ventilazione assistita. La bimba, stante la gravità delle sue condizioni di salute, è stata trasportata dall'ambulanza all'Ospedale SS. Gonfalone di Monterotondo, dove i medici sono riusciti a far ripartire il cuore.Da lì è stata trasferita con l'elisoccorso al Policlinico Gemelli, dove è arrivata nel tardo pomeriggio. La bimba è poi morta questa mattina verso le 10,00. Sono in corso indagini da parte della Polizia locale di Monterotondo.Sul corpo della bimba è stata disposta l'autopsia dalla Procura di Tivoli. L'esame autoptico stabilirà con esattezza le cause del decesso della piccola scolara.