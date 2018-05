Belgio Bruxelles: polizia insegue migranti e spara, muore bimba di due anni La piccola sarebbe stata raggiunta da un proiettile sparato durante l'inseguimento di un van con a bordo 30 migranti tra adulti e minori. La conferma è arrivata dall'autopsia

di Tiziana Di Giovannandrea L'autopsia ha confermato che la morte della bambina curda di due anni, che viaggiava all'interno di un furgone con una trentina di migranti curdi inclusa la madre della piccola ed altri bambini, è stata causata da un colpo d'arma da fuoco che potrebbe essere stato sparato dalla Polizia belga ma non è sicuro.Questo perché non c'è ancora certezza su come si sarebbero esattamente svolti i fatti. Non è chiaro per mano di chi sia morta. L'unica cosa certa è che il decesso della bambina curda è avvenuto poco dopo la fine dell’inseguimento del furgone da parte della Polizia a Mons in Belgio.Le indagini sono in corso proprio per stabilire la dinamica e le circostanze che hanno portato alla morte la bimba curda. "L'autopsia ha stabilito che la causa della morte è stata una pallottola che l'ha colpita sulla guancia", ha fatto sapere Frederic Bariseau, il primo sostituto procuratore di Mons. Il magistrato non si è sbilanciato sulla fonte del proiettile, "dobbiamo prima confrontare i risultati". Un'inchiesta è stata aperta dall'organo di controllo della polizia belga, il "Comitato P", su richiesta del giudice, ha precisato Bariseau.La Polizia aveva aperto il fuoco sul van che non si era fermato ad un alt delle forze dell'ordine che avevano provato a fermare il furgone perché il suo autista stava guidando in maniera strana: un controllo della targa aveva rivelato che era falsa, innescando così un inseguimento avvenuto sull’autostrada E42 tra Namur e Maisières, un sobborgo di Mons, a sud-ovest di Bruxelles. In tutto hanno partecipato all’inseguimento 15 automobili della Polizia. Il furgone ha percorso molti chilometri verso ovest, sfuggendo alle pattuglie fino a quando non si è scontrato con un altro veicolo vicino a Mons. Al che alcune persone sono scese dal furgone e si sono avvicinate ai poliziotti, con cui si sono scontrate, cosicchè alcuni agenti hanno sparato.La bimba a bordo del furgone è morta nell'ambulanza che la stava trasportando all'ospedale. Nel furgone viaggiavano 26 adulti, tutti di origine curda e quattro bambini. Parrebbe che durante la folle corsa del van la bambina sia stata tenuta fuori dal finestrino del furgone allo scopo di tenere lontana la Polizia e dissuadere gli agenti dall'inseguimento.Il procuratore Bariseau ha riferito che le persone del furgone sono state ascoltate anche se con difficoltà dovuta alla necessaria traduzione.Il confine tra Francia e Belgio è un punto di passaggio molto usato dai migranti che vogliono raggiungere Calais per approdare in Gran Bretagna.