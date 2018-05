Bimbo di 11 anni scomparso nel Modenese

Ore d'ansia a Mirandola, nel Modenese, per la scomparsa di un bimbo di 11 anni. Mohamed Z., di origine pakistana, viveva con gli zii affidatari.Se ne sono perse le tracce nel pomeriggio di venerdì, attorno alle 16: è stata la zia a denunciarne la scomparsa, quando la sera non lo ha visto rientrare a casa. Ai carabinieri ha raccontato di averlo visto per l'ultima volta intorno alle 16, prima di riprendere i suoi due figli a scuola. Il ragazzino pare avesse avuto un litigio con gli zii, che non gli avevano concesso di fare una festicciola.Ora il timore è che si sia allontanato, in bicicletta o magari abbia preso un treno. Sono in corso ricerche dei carabinieri di Carpi, coordinati dalla procura di Modena: la foto del bimbo è stata diramata alle forze dell'ordine anche fuori provincia.