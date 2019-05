A dare l'allarme le maestre Bimbo di un anno muore in un asilo nido a Roma nel quartiere Appio

Condividi

Un bambino di un anno è morto in un asilo nido privato a Roma. È accaduto nel quartiere Appio. A dare l'allarme le maestre che, vedendo che il bimbo non respirava, hanno chiamato il 118.La Procura di Roma, prima di aprire formalmente un fascicolo di indagine, attende i risultati dell'esame esterno effettuato sul corpo del bimbo. Il caso è seguito dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia, che coordina i turni esterni dei sostituti.Alla luce della relazione effettuata dai medici intervenuti presso l'asilo, i magistrati di piazzale Clodio valuteranno per quale reato procedere e se disporre una autopsia. Al momento non si esclude che il piccolo sia morto per cause naturali.Si ipotizza un malore per la morte del bimbo di 10 mesi. A quanto ricostruito, il bambino durante il riposino ha iniziato ad agitarsi nel sonno. Un'educatrice si sarebbe avvicinata e vedendo le labbra cianotiche ha chiamato i soccorsi. Gli operatori del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Sulla vicenda - scrive l'Ansa - indagano i carabinieri della compagnia piazza Dante.