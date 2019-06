Tragedia nel Ravennate Bimbo muore a Mirabilandia. Potrebbe essere annegato Vani i tentativi di rianimarlo, il piccolo di 4 anni è deceduto prima dell'arrivo in ospedale. Era nella zona piscine del parco divertimenti

Dramma al parco divertimenti. Un bimbo di 4 anni è morto per un possibile annegamento, nel pomeriggio, all'interno di 'Mirabeach', la zona delle piscine del parco di Mirabilandia a Ravenna. Il piccolo è stato notato da addetti al salvataggio a faccia in giù nell'acqua di una piscina per bambini. In loco hanno tentato di rianimarlo prima un bagnino e poi il medico della struttura. Vani i tentativi eseguiti anche dagli operatori del 118 intervenuti con ambulanza ed elicottero: il bimbo è deceduto prima dell'arrivo all'ospedale di Ravenna.Per chiarire la dinamica sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Tempestivi, a quanto appreso, i soccorsi, scattati immediatamente.I fatti si sono consumati in un parco di divertimenti, quello ravennate, molto noto e particolarmente amato dai turisti che scelgono per le loro vacanze la Riviera romagnola.