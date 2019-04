Catturato dopo una breve fuga Bisceglie, spara contro i carabinieri durante un controllo: fermato Nessun militare è rimasto ferito

Foto di archivio

Un uomo ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco contro i carabinieri della tenenza di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) durante un controllo dei militari in abiti civili. L'uomo, che si era dileguato per le vie del centro storico di Bisceglie, è stato fermato. L'episodio, senza conseguenze, si è verificato ieri sera.Il giovane ha sparato contro i carabinieri in borghese che nei pressi del mercato ittico di Bisceglie. I militari erano intervenuti dopo che alcuni cittadini avevano segnalato al 112 la presenza del giovane armato in giro per la città.Il 13 aprile scorso un episodio analogo, finito tragicamente con la morte del maresciallo dei carabinieri Vincenzo Di Gennaro e il ferimento di un commilitone, si è verificato a Cagnano Varano, nel Foggiano, dove un pregiudicato, poi arrestato, sparò contro i militari in pattuglia.