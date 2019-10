ITALIA

2019/10/23 07:00

Falso e manipolazione mercato, sequestrati beni per 150 milioni Blitz Gdf, misure cautelari per i vertici di una società di bioplastiche I finanzieri del Comando provinciale di Bologna stanno eseguendo anche diverse perquisizioni in Emilia Romagna, Lombardia e Lazio

False comunicazioni sociali da parte di una società quotata e manipolazione del mercato: sono le accuse nei confronti dei vertici di una importante società bolognese quotata in Borsa e operante nel settore delle bioplastiche. Tre le misure cautelari personali emesse dal Gip di Bologna che la Guardia di Finanza sta eseguendo nei confronti di altrettanti soggetti, figure apicali dell'azienda. In corso anche il sequestro di beni per complessivi 150 milioni, pari al valore del profitto dei reati commessi.



I finanzieri del Comando provinciale di Bologna stanno eseguendo anche diverse perquisizioni in Emilia Romagna, Lombardia e Lazio. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa al comando provinciale della Gdf alla presenza del procuratore di Bologna Giuseppe Amato.



