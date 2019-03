ITALIA

2019/03/12 09:54

Colpito il clan dei Cutresi Blitz contro la 'ndrangheta in Veneto, 33 arresti e 50 perquisizioni in tutta Italia Operazione dei Carabinieri e della Guardia di Finanza tra Veneto e Calabria. Arrestate 33 persone e sequestrati beni per 10 milioni di euro

'Ndrangheta, blitz in Lombardia: 19 arresti

'Ndrangheta, blitz in Lombardia: 19 arresti 'ndrangheta, catturato nel Cosentino il latitante Francesco Strangio Condividi Coinvolge più regioni italiane l’operazione del comando provinciale dei Carabinieri di Padova e della Guardia di Finanza di Venezia contro la 'ndrangheta in Veneto. Arrestate 33 persone e sequestrati beni per 10 milioni di euro. Circa 50 le perquisizioni fra Treviso, Vicenza, Padova, Belluno, Rovigo, Reggio Emilia, Parma, Milano e Crotone.



Le indagini, partite alla fine del 2015, riguardano le infiltrazioni nel tessuto economico della criminalità organizzata legata al clan dei Cutresi. Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al riciclaggio, usura, sequestro di persona, estorsione ed emissione di fatture inesistenti.



"Che si tratti di criminalita' organizzata o no, questi figuri devono capire che il Veneto e' terra di onesta' e di legalita', che non sopporta i delinquenti". Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia che ha aggiunto: " Pane duro da masticare per il crimine, e lo sara' ogni giorno di piu'. Vale a dire tolleranza zero". Coinvolge più regioni italiane l’operazione del comando provinciale dei Carabinieri di Padova e della Guardia di Finanza di Venezia contro la 'ndrangheta in Veneto. Arrestate 33 persone e sequestrati beni per 10 milioni di euro. Circa 50 le perquisizioni fra Treviso, Vicenza, Padova, Belluno, Rovigo, Reggio Emilia, Parma, Milano e Crotone.Le indagini, partite alla fine del 2015, riguardano le infiltrazioni nel tessuto economico della criminalità organizzata legata al clan dei Cutresi. Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al riciclaggio, usura, sequestro di persona, estorsione ed emissione di fatture inesistenti."Che si tratti di criminalita' organizzata o no, questi figuri devono capire che il Veneto e' terra di onesta' e di legalita', che non sopporta i delinquenti". Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia che ha aggiunto: " Pane duro da masticare per il crimine, e lo sara' ogni giorno di piu'. Vale a dire tolleranza zero".

Condividi