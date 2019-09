14 assenti in ufficio, 3 timbravano e sparivano Blitz dei Carabinieri nel Napoletano, denunciati 17 "furbetti del cartellino" Per tutti l’accusa è tentata truffa ai danni dello Stato

In 17 timbravano e si volatilizzavano, di loro 3 non lasciavano traccia. A scoprirlo nel comune di Qualiano, nel Napoletano, i Carabineri.I militari hanno bloccato ingressi e uscite, analizzato il registro del badge elettronico che rileva le presenze e scovato numerose irregolarità.Quattordici i dipendenti assenti dal posto di lavoro senza alcuna giustificazione e tre quelli ad aver timbrato il "cartellino" per poi uscire dagli uffici senza lasciare traccia. Tutti denunciati, risponderanno questa volta veramente di tentata truffa ai danni dello Stato. Le indagini proseguono.