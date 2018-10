Marsiglia Blitz del collettivo di estrema destra Generation identitaire nella sede della ONG Sos Mediterranée 22 militanti di estrema destra sono stati fermati e trattenuti in custodia per "violenze volontarie e sequestro di gruppo". "La polizia è sul posto e ha effettuato degli arresti. Il personale dell'ong è sano e salvo ma sotto choc", ha scritto l'organizzazione, che gestisce la nave umanitaria Aquarius con Medici Senza Frontiere

Condividi

🔴URGENT Le siège de @SOSMedFrance à #Marseille a été attaqué ce vendredi par une dizaine de militants identitaires. La police est sur place et procède à des arrestations. Le personnel de @SOSMedFrance est sain et sauf, mais sous le choc. — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) 5 ottobre 2018

La sede della Ong Sos Mediterranee a Marsiglia, nel sud della Francia, e' stata attacca da alcuni militanti di estrema destra. Lo ha riferito l'Ong su Twitter precisando che la polizia e' intervenuta e ha fatto arresti. "Il personale dell'Ong e' sano e salvo, ma sotto choc", si legge ancora.Militanti del gruppo nazionalista xenofobo Génération Identitaire hanno fatto irruzione nella sede dell'ong. 20 Minutes ha aggiunto che 22 militanti di estrema destra sono stati fermati e trattenuti in custodia per "violenze volontarie e sequestro di gruppo". "La polizia è sul posto e ha effettuato degli arresti. Il personale dell'ong è sano e salvo ma sotto choc", ha scritto l'organizzazione, che gestisce la nave umanitaria Aquarius con Medici Senza Frontiere.Il gruppo che ha fatto irruzione ha appeso vari striscioni nella sede, con scritte che accusavano l'ong di traffico di esseri umani, ha detto una fonte della polizia alla testata francese.Il collettivo Generation identitaire sostiene di aver "occupato in modo pacifico", la sede di Sos Mediterranèe per denunciare la complicita' dell'Ong con i "trafficanti di clandestini". Il collettivo di estrema destra, già noto per le sue proteste anti-migranti sulle alpi, promuove inoltre una petizione che invoca il sequestro della nave Aquarius. La nave èarrivata ieri a Marsiglia per uno scalo tecnico.