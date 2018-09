Torre Annunziata Blitz nel Napoletano, 21 arresti per droga e armi Tra gli arrestati 9 donne

A Torre Annunziata, nel Napoletano, blitz notturno dei carabinieri che eseguono 21 misure cautelari per detenzione e spaccio di cocaina, crack e marijuana, ricettazione e per detenzione illegale di armi. Tra gli arrestati 9 donne.Le indagini hanno mostrato l'esistenza di varie piazze di spaccio, tra le quali quella nello storico rione Provolera, presso cui si rifornivano 'clienti' provenienti da tutta la Campania, e di attribuire ad alcuni dei destinatari delle ordinanze la responsabilità in ordine alla detenzione di diversi tipi di armi clandestine, comuni e da guerra, rese disponibili per lo svolgimento delle attività illecite.