Assemblea di Unindustria Boccia: "Fare più politica e meno battute che fanno salire lo spread" Il presidente di Confindustria avverte: "Un solo un punto in più ci costa venti miliardi a regime".

Serve "un primato della politica: più politica e non meno. Ma una politica delle soluzioni, non quella che è capace solo a fare aumentare lo spread con dichiarazioni", avverte il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia nel suo intervento all'assemblea di Unindustria rivendicando il "ruolo dei corpi intermedi: chiediamo di essere valutati per le nostre idee, le nostre proposte"."Bisogna puntare sulla crescita, non fare battute: tipo, ce ne frega dello spread tanto il popolo è con noi". "Consiglierei di occuparsi dello spread: un solo un punto in più ci costa ventimiliardi a regime", stigmatizza Boccia.Il presidente degli industriali sottolinea la necessità di lavorare per la "crescita" del Paese, in termini di "sostenibilità della manovra e credibilità del Governo". E a questo proposito aggiunge: "Il futuro non si costruisce cavalcando ansie" ma "con una visione" e "recuperando fiducia".