L'autonomia come lotta alle disuguaglianze Boccia apre all'autonomia. Zaia: "Incontro positivo" Il neo ministro domani incontrerà Fontana e giovedì Bonaccini

Il neo ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, si è incontrato con il governatore della regione Veneto, Luca Zaia. Il tema principale del dialogo è stato quello dell'autonomia, attualmente richiesta da tre regioni: Lombardia, Emilia-Romagna e appunto Veneto.Il ministro, esponente del Pd, è andato in visita di Zaia a Venezia. Hanno parlato dell'articolo 116, comma 3: le autonomie. "L'incontro è stato positivo" spiega il governatore del Veneto, che ha come volontà "portare a casa l'autonomia" senza rinunciare a nessuna delle 23 materie richieste.Zaia ha consegnato una bozza dove la novità è il primo articolo (dei 68 contenuti nel dossier) che parla di coesione, solidarietà, sussidiarietà e unità nazionale: "Premesso questo si può parlare di autonomia"."Io non voglio perder tempo. Penso che l'autonomia differenziata sia un punto fermo del programma del nostro governo - giallorosso -. Vogliamo farla, e farla bene, ma in maniera coerente e deve diventare lotta alla diseguaglianze, tra Nord e Sud, tra Nord e Nord, tra Sud e Sud". Queste le parole di Boccia, nel segno della discontinuità del Pd, critico sull'autonomia sostenuta dal precedente governo.Lo spiraglio però è stato aperto tempo fa dal presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che cercherà la riconferma nelle elezioni regionali del 26 gennaio del 2020. Bonaccini è stato elogiato anche da Boccia: "A lui va tutta la nostra stima per l'equilibrio con cui ha affrontato la questione dell'autonomia". I due si sono incontrati nel pomeriggio a Bologna e si rivedranno giovedì 26 settembre.L'idea di Boccia è sì di fare le autonomie, ma con "un modello che capovolge il meccanismo che finora è stato seguito" dalle già regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e dalle provincie autonome Trento e Bolzano. Boccia vuole costruire "un meccanismo che diventi subito una lotta senza quartiere alle diseguaglianze".Domani Boccia incontrerà a Milano anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana. La regione chiede l'autonomia e nell'ottobre del 2017 (così come in Veneto) è stato fatto un referendum consultivo con una netta vittoria a favore del sì. Fontana si è dichiarato "disponibile a discutere" ma ha detto che la riforma sull'autonomia "non va fatta per il gusto di dire che l'abbiamo fatta, perché così non serve. Ci vuole buonsenso, una riforma con un significato".E le altre regioni? "Nel giro di 30-45 giorni al massimo - spiega Boccia - completerò il giro di tutte le regioni italiane. Non posso chiederla - l'autonomia - a tutti ma la consiglio".