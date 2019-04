Il discusso modello Boeing 737 Max, American Airlines cancella 90 voli al giorno A causa della crisi dovuta ai due incidenti - in Indonesia ad ottobre ed in Etiopia a marzo - dei Boeing 737 Max, American Airlines proroga dal 24 aprile al 5 giugno taglio voli

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea La American Airlines ha annunciato che cancellerà 90 voli al giorno fino al 5 giugno, prorogando la data del 24 aprile già decisa dalla compagnia aerea, a causa dei problemi dei Boeing 737 Max, costretti a terra dopo lo schianto della Ethiopian Airlines di marzo 2019 ed il disastro dell'aereo Lion Air di ottobre 2018.Comunque il modello 737 è stato bloccato sia dall'Agenzia Europea per la sicurezza aerea che gli enti di aviazione civile di gran parte del mondo.I passeggeri potranno chiedere un rimborso o chiedere di riprenotare il volo. Le tratte sono principalmente concentrate su Miami.Di preciso non si sa ancora quando il discusso modello di linea tornerà in servizio, se tornerà in servizio.La Boeing sta lavorando per risolvere, a quanto pare, due problemi di software, tra cui il famigerato 'sistema anti-stallo' ritenuto la probabile causa dei due disastri aerei in cui sono morti in totale oltre 237 passeggeri e con 9 vittime italiane.E' stata la stessa casa produttrice dei velivoli, tramite l'AD del gruppo Dennis Muilenburg, ad annunciare nelle scorse ore di aver trovato il collegamento alla base degli incidenti in Indonesia ed in Etiopia e di aver individuato il rimedio al malfunzionamento del software dato che ormai pare sicuro che non c'è stato alcun errore umano ma il difetto di un software contro cui i piloti dei velivoli hanno lottato strenuamente. La Boeing nel contempo ha anche annunciato il taglio della produzione degli aerei incriminati con 10 velivoli fabbricati in meno al mese. Muilenburg ha anche spiegato che la riduzione della produzione non avrà ripercussioni sui livelli occupazionali.