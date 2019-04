Boeing taglia la produzione del 737 Da metà aprile la produzione scenderà da 52 aerei al mese a 42

Boeing ha deciso di tagliare temporaneamente la produzione del suo aereo di linea più venduto, la serie 737, dopo il crollo degli ordini seguito ai disastri aerei in Etiopia e Indonesia che hanno coinvolto i modelli 737 Max. Da metà aprile la produzione scenderà da 52 aerei al mese a 42, ha detto Boeing in una nota, stando a quanto riporta Bbc News.L'aereo è stato messo a terra pressoché in tutto il mondo dopo che i risultati preliminari delle inchieste sui due disastri hanno confermato i sospetti sulla difettosità del software del sistema anti-stallo.In entrambi i casi, i risultati - seppur non ancora definitivi - hanno mostrato che i piloti avevano lottato strenuamente per contrastare le manovre messe in atto dal sistema anti-stallo MCAS, anche disattivandolo, così come suggerivano i manuali della stessa Boeing.