Presidente Camera su Facebook Boldrini scende in campo: "Il mio viaggio continua con Liberi e Uguali"

"Dall'inizio della mia esperienza istituzionale abbiamo fatto tanta strada insieme. È stato bello e mi ha dato forza sentirvi al mio fianco nelle battaglie per un futuro in cui stare bene tutti e tutte. Nessuno escluso. Adesso è arrivato il momento di scegliere lungo quale strada proseguire il cammino e proprio con voi voglio condividere questa decisione". Così la Presidente della Camera Laura Boldrini, su Facebook, annuncia la convention #StoConLaura, venerdì pomeriggio a Roma, in diretta sulla pagina Facebook."Ho seguito con interesse il tentativo di Pisapia di ricostruire il centro-sinistra in discontinuità. Il tentativo è fallito, ne abbiamo preso atto ma ora abbiamo il dovere di fare di tutto per evitare la crescita dell'astensionismo nell'elettorato progressista. Sono convinta che LeU ne abbia la potenzialità. Per questo il mio viaggio continuerà con loro. E saremo in tanti". Lo ha detto Laura Boldrini annunciando la sua adesione alla nuova formazione politica."Il lavoro, la dignità delle persone, delle donne, la tutela dell'ambiente, la mobilitazione contro ogni forma di fascismo. La legislatura sta per finire ma non finirà il mio impegno su questi temi". Lo ha promesso Laura Boldrini annunciando il suo impegno in LeU in occasione di un evento organizzato a Roma al Pastificio Cerere. Con lei molti degli esponenti che hanno aderito alla nuova forza politica, da Speranza a Civati.