Bolivia: Morales vince al primo turno, confermato alla presidenza

Il presidente della Bolivia Evo Morales si è aggiudicato un quarto mandato alla guida del Paese. La conferma arriva dai risultati ufficiali resi noti dalla commissione elettorale dopo lo spoglio del 99,97 per cento delle schede nelle urne. Morales si aggiudica così il 47,07 per cento di preferenze contro il 36,51 per cento dello sfidante Carlos Mesa. I dieci punti di distacco tra i due fa sì che non sia necessario procedere con il ballottaggio. Morales aveva già reclamato la vittoria nei giorni scorsi e aveva chiesto ai manifestanti che contestavano irregolarità nel processo elettorale di fornire le prove.I governi di Stati Uniti, Brasile, Argentina e Colombia hanno però chiesto il ballottaggio alle elezioni boliviane dopo che il presidente in carica, Evo Morales, ha dichiarato la propria vittoria contro lo sfidante Carlos Mesa. Il gruppo di paesi ha invitato il governo della Bolivia "a ristabilire la credibilità nel suo sistema elettorale", invocando un secondo turno tra i due sfidanti. Gli osservatori dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) hanno espresso preoccupazione per il conteggio dei voti, che ha scatenato rivolte, uno sciopero generale e accuse di brogli da parte dell'opposizione.