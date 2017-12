Stati Uniti Bolletta elettrica da 284 miliardi di dollari ad una casalinga della Pennsylvania "Avevamo da giorni le luminarie di Natale installate, come da tradizione, fuori di casa ma non erano insegne da centro commerciale e poi ho pensato al nostro albero di Natale, ma non potevano essere loro la causa di tale pretesa", ha ironizzato la vittima. E' stato il figlio a contattare la compagnia che ha chiesto scusa e corretto la 'piccola' svista

Natale da incubo per Mary Horomanski, casalinga 58enne di Erie in Pennsylvania e madre di 5 ragazzi: si e' vista recapitare un bolletta elettrica di 284 miliardi e 460 milioni di dollari (piu' del debito nazionale di Ungheria e Sudafrica messe insieme).Bonta' sua la compagnia elettrica Penelec aveva pero' pensato di concederle un pagamento dilazionato, con la prima tranche di 'soli' 28.176 dollari e tempo fino a novembre del 2018 per il primo versamento.Probabilmente non pagano cosi' tanto di elettricita' neanche colossi hi-tech come Apple o Microsoft per i loro mega data center, autentici mostri 'energivori' per mantenere temperature di esercizio corrette e non far surriscaldare i server. Ma dopo l'iniziale shock, la signora Horomanski ha capito che non potevano esser state le lucine di Natale a mandarla letteralmente in bolletta ma che si trattava di un macroscopico errore.Il conto era infatti di piu' normali 284,46 dollari, senza i 9 zeri necessari per superare quota 1 miliardo. "Avevamo da giorni le luminarie di Natale installate, come da tradizione, fuori di casa ma non erano insegne da centro commerciale e poi ho pensato al nostro albero di Natale, ma non potevano essere loro la causa di tale pretesa", ha ironizzato la vittima. E' stato il figlio a contattare la compagnia che ha chiesto scusa e corretto la 'piccola' svista.