Bolzano, disabile di 71 anni muore nell'incendio della sua casa. Intossicata dal fumo la badante

Immagine di repertorio

E' un disabile la vittima dell'incendio che si sviluppato, la scorsa notte, in un'abitazione di Via Duca d'Aosta, a Bolzano.Vittorio Albericci, 71 anni, originario della provincia di Bergamo, è morto molto probabilmente nel sonno senza accorgersi del rogo divampato, intorno alle 2.30, nell'appartamento in cui viveva insieme alla badante, una sessantenne rimasta leggermente intossicata dal fumo, ma tratta in salvo dai vigili di fuoco.Sono ancora in corso di accertamento le cause dell'incendio che è rimasto circoscritto all'abitazione di Vittorio Albericci, tanto che il condominio, in cui altre quattro persone sono state soccorse per un principio di avvelenamento da fumo, non è stato dichiarato inagibile.