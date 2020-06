Covid-19 e ripartenza Dl Rilancio, al via bonus affitti. Gualtieri: "Aiuto concreto alle imprese" Riguarda imprese, bar, ristoranti ma anche agricoltori ed enti no profit. Interessa gli immobili ad uso non abitativo destinati a svolgere attività industriali, commerciali, artigianali o agricole

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Arriva il bonus affitti ed è subito operativo. La misura, pensata soprattutto per bar, ristoranti e alberghi, riguarda in genere gli immobili ad uso non abitativo destinati a svolgere attività industriali, commerciali, artigianali o agricole. Tra i beneficiari anche enti del terzo settore e enti religiosi.Il ministro dell'Economia,su Twitter scrive: "Da oggi operativo il bonus affitti previsto da decreto Rilancio. Imprese, commercianti, agricoltori, enti no profit grazie al codice tributo e alla circolare esplicativa di Agenzia delle Entrate potranno utilizzare il credito d’imposta per il 60% dell’affitto. Un aiuto alla ripartenza".Con una circolare apposita, l'Agenzia delle Entrate spiega come funziona il bonus affitti e chi può usufruirne, facendo chiarezza tramite laIl bonus affitti permette alle aziende e ai professionisti di "convertire" parte del canone di locazione pagato nei mesi di marzo, aprile e maggio inspendibile in fase di dichiarazione dei redditi o per compensare altri debiti fiscali.Riguarda tutti coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni fatti registrare nel corso del 2019. Se si tratta di attività alberghiera o agrituristica, il bonus sui canoni di locazione può essere richiesto indipendentemente dai ricavi fatti registrare nel corso dell’anno precedente.Per poter usufruire del bonus affitti è necessario avere un requisito fondamentale: i ricavi della propria attività devono essere scesi di almeno il 50% nel corso dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a causa dell’emergenza economica scatenata dal Coronavirus.Il credito risultante può essere, subito, utilizzato a compensazione tramite il modello F24, utilizzando il, oppure il credito d’imposta può essere ceduto.