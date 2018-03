Elezioni Autisti-scrutatori: problemi a Roma, Napoli e Venezia Nella capitale contraccolpi per i mezzi pubblici da oggi al 6 marzo, per il coinvolgimento di molti dipendenti nelle attività dei seggi elettorali, problemi anche a Venezia e Napoli

Da oggi al 6 marzo riduzione dei bus e “possibili contraccolpi” causa elezioni per il servizio di metropolitana di Roma. L’annuncio è arrivato oggi dalla stessa Atac, la società municipalizzata che gestisce il trasporto pubblico nella capitale, che parla di “rimodulazione” del servizio per il coinvolgimento nelle operazioni di voto dei dipendenti Atac che ne hanno fatto richiesta, come scrutatori, presidenti di seggio o segretari. I problemi, oltre che per i mezzi di superficie, dovrebbero essere in particolare per la Linea metro B, che al momento starebbe però viaggiando ancora in maniera regolare, mentre per l’azienda sarebbe a rischio rallentamenti anche la Linea metro A, ma solo nella giornata di lunedì 5 marzo.L’attività, hanno spiegato dalla municipalizzata romana, è "riconosciuta ai sensi di legge", mentre a un cittadino che stamattina chiedeva informazioni sul servizio, l’account Twitter dell’Atac ha parlato di "indisponibilità di personale impegnato nelle operazioni di voto”. Sui social network molti utenti si stanno lamentando, ma l’azienda sostiene che il “personale operativo Atac coinvolto nelle operazioni di voto è coerente con le scorse tornate elettorali”: alle comunali del 2016, l'ultima tornata elettorale a Roma, il numero di dipendenti del trasporto pubblico impegnati nelle operazioni di voto fu pari a circa 850 persone.Problemi simili anche a, con disagi nel servizio lungo i canali ma anche sulla terraferma, proprio perché circa 300 dipendenti hanno scelto di svolgere attività ai seggi per il voto di domani. Così la Actv, l’azienda pubblica del comune che gestisce i vaporetti e gli autobus ha annunciato "possibili irregolarità nei servizi" per i giorni 3, 4 e 5 marzo. I disservizi riguarderanno diverse tratte: in particolare la linea 2 dei vaporetti sul Canale Grande, che collega piazzale Roma con Rialto, una delle più affollate dai turisti, sarà soppressa.Sono oltre 300 (su 2400) i dipendenti dell'Azienda napoletana mobilità (Anm) che sono impegnati seggi elettorali come presidenti, scrutatori e rappresentanti di lista. Dei 300 addetti ben 150 sono autisti. L'assenza del personale, per tutta la durata delle operazione di voto, si legge in una nota dell'Azienda "ha richiesto una rimodulazione del servizio ordinario. Pertanto, da oggi a lunedì, bus e filobus Anm circoleranno a regime ridotto per consentire come di diritto i riposi compensativi del personale impegnato nei seggi". "Nessuna variazione è prevista invece per il servizio offerto dalla Linea 1 metropolitana che funzionerà con il consueto orario di esercizio", fanno sapere dell'Anm.