Borse europee aprono in rialzo all'inizio della settimana

di Giancarlo Zanella Listini europei positivi in avvio di settimana dopo i guadagni dei listini asiatici con Tokio che termina la seduta in progresso dell’1,65%. Nel Vecchio Continente la migliore è Francoforte che sale di mezzo punto percentuale. Positiva anche Milano. Acquisti soprattutto su Mediaset, Poste Italiane e Leonardo. Sul mercato obbligazionario, asta di Bot annuali, la prima di marzo. Il Tesoro ne colloca 6,5 miliardi di euro. Spread in lieve ampliamento a 129 punti base con il rendimento del nostro decennale all’1,93%. Per quanto riguarda i cambi, l’euro recupera nei confronti delle altre principali valute ed è scambiato con poco più di 1 dollaro e 23 cent.