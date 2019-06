Calano anche Apple e Amazon Borsa: Facebook perde il 7,51% a Ny, Google -6,12% La Silicon Valley nel mirino delle autorità americane teme una raffica di indagini antitrust

Condividi

Partiti all'insegna della cautela dopo avere archiviato il mese peggiore dell'anno, gli indici hanno iniziato giugno così come avevano finito maggio: in perdita. Solo il Dow Jones Industrial Average è riuscito a recuperare la parità per un soffio.Mentre sullo sfondo sono rimaste le tensioni commerciali che chiamano in causa Usa, Cina e Messico, la direzione odierna dell'azionario è stata dettata dallo spettro di inchieste e strette regolatorie dei giganti tecnologici americani: Apple, Amazon, Facebook e Google, controllata di Alphabet. Conferme non ce ne sono ma secondo indiscrezioni di stampa, il dipartimento di Giustizia potrebbe lanciare un'inchiesta antitrust su Google (-6,1%) e Apple (-1%) mentre la Federal Trade Commission potrebbe indagare su Facebook (-7,5%) e Amazon (-4,6%).Le voci sono circolate nel giorno in cui Apple ha presentato il nuovo sistema operativo iOS 13 per iPhone, annunciato novità per l'Apple Watch, per l'app Maps e - tra le altre cose - lo scorporo di iTunes in tre app diverse (podcasts, TV e music).Il DJIA è salito dello 0,02% a 24.819 punti circa. L'S&P 500 ha perso lo 0,28% a quota 2.744. Il Nasdaq ha subito un calo dell'1,6% a quota 7.333 entrando in correzione, ossia in calo di almeno il 10% dal picco raggiunto il 3 maggio scorso.