La "prima" di Trump delude i mercati

di Marzio Quaglino Mercati delusi dopo la conferenza stampa ieri di Donald Trump, presidente eletto degli Stati Uniti. Sono mancati, a giudizio pressoché unanime degli osservatori, elementi precisi su due punti chiave sbandierati in campagna elettorale: una forte spinta agli investimenti pubblici e la riforma fiscale.Gli effetti sui mercati comunque non sono mancati e se Wall Street ha chiuso con modesti rialzi il dollaro invece ha perso quota sulle principali valute facendo riguadagnare all’euro stamane la quota di 1,06.Le borse europee hanno aperto in calo con flessioni che per Londra, Francoforte e Parigi non arrivano comunque al mezzo punto percentuale. Milano è leggermente più debole con l’indice Ftse Mib a -0,55%.Occhi puntati su Ubi banca (+2,69%) dopo la candidatura ad accollarsi 3 delle quattro banche a rischio fallimento. Sempre in ambito bancario, Unicredit perde l’1,22% nel giorno dell’assemblea dei soci che deve varare un aumento di capitale da 13 miliardi di euro. Parziale retromarcia invece di Mediaset (-2,75%) dopo la fiammata di ieri legata alle voci su n possibile scambio azionario con Vivendi.Aggiornamento ore 9.20