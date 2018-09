Borsa e spread sotto pressione

di Maria Giovanna Lorena Una mattina di tensione sia per la borsa sia per lo spread. Le vendite su entrambi i fronti sono iniziate in avvio di seduta. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi dai 235 punti di ieri si porta a 272 punti base, e il rendimento del nostro decennale sale al 3,19%.Pesanti sul listino i riflessi sul comparto bancario: Intesa Sanpaolo, Unicredit e Ubi Banca cedono fra il 6 e il 7%, Banco Bpm -8%, il picco negativo lo segna Bper -8,6%.Ribassi che fanno scivolare l'indice principale Ftse Mib in ribasso del 3,15%, mentre gli altri listini europei limitano le perdite: Francoforte -0,76%, Parigi -0,44%, Londra -0,26%.Sui mercati valutari, seduta debole per l'Euro, sceso sotto quota 1,16 sul Dollaro, a 1,1596.