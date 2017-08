Mercati Le tensioni tra Corea del Nord e Usa Indeboliscono i mercati

Condividi

di Marzio Quaglino Wall Street dopo 10 rialzi consecutivi ritrova il segno meno. Ma sono le tensioni tra Korea e Stati Uniti a preoccupare i mercati. Borse asiatiche in calo e giù in apertura anche le piazze europee. Londra, Francoforte e Parigi accusa flessioni comunque attorno al mezzo punto percentuale. Non fa eccezione Milano dove l’indice Ftse Mib cede lo 0,51%.Poco mosso lo spread con i Bund tedeschi a 153 punti base, mentre il rendimento del Btp decennale si colloca al 2%.Infine sul valutario perde terreno su tutte le principali monete e il cambio con il dollaro viene indicato a quota 1,1754.Aggiornamento delle 9.39