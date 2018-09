Borsa in calo, si impenna lo spread

di Maria Giovanna Lorena Borsa in calo e spread in netto rialzo. Questa la prima reazione del mercato dopo l'accordo del governo sul deficit al 2,4% del Pil.Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si porta a 261 punti base, vendite dunque massicce in avvio di seduta sui titoli di Stato, il rendimento del nostro decennale balza oltre il 3%, al 3,10%.E Piazza Affari scivola in ribasso: l'indice principale segna in apertura un calo di circa 1 punto percentuale, ma dopo pochi minuti le perdite superano il 2%. Ad appesantire Piazza Affari i ribassi dei titoli bancari, per effetto dell'aumento dello spread. Intesa Sanpaolo e Unicredit cedono intorno al 6%, Banco Bpm -7%.Deboli anche le altre borse europee, ma con flessioni contenute: Parigi -0,36%, Francoforte -0,35%, Londra -0,03%.Sui mercati valutari, Euro a 1,1630 sul Dollaro a inizio seduta.