Borse Europa a scostamenti ridotti

Condividi

di Giancarlo Zanella Penultima seduta del 2017 per i mercati azionari europei caratterizzata, come quella di ieri, da scambi ridotti, da clima festivo. In lieve calo Milano, Francoforte, Zurigo e Parigi. Appena sopra la parità Londra. A Piazza Affari, fra i titoli principali in evidenza Banco Bpm che guadagna quasi il 3% ed è il migliore, dopo la notizia che rientra nei parametri fissati dalla Banca Centrale Europea. Per contro, in ribasso di un punto Fca. Oggi, sul mercato obbligazionario, da segnalare l’ultima asta dell’anno di Btp a medio e lungo termine. Si riparte da uno spread Btp-Bund di 152 punti base con il rendimento del nostro decennale all’1,90%. Per quanto riguarda i cambi, l’euro si conferma forte soprattutto nei confronti della divisa americana. La moneta unica si mantiene saldamente sopra il cambio di 1 dollaro e 19 cent.