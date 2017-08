Mercati Borse Europee: chiusura di settimana in rialzo Ultima seduta positiva per tutti i principali mercati azionari europei

di Giancarlo ZanellaMaglia rosa Parigi che guadagna l’1,42%. Di oltre un punto il rialzo anche a Francoforte e Madrid. Più caute Londra, + 0,49%, e Zurigo, + 0,44%. A Milano, Ftse Mib + 0,65% e bilancio settimanale positivo con un guadagno dell’1,39%. A Piazza Affari, in evidenza Banca Popolare Emilia-Romagna che, dopo i conti semestrali, ha chiuso in progresso del 6%. Bene anche Banco Bpm, Unipol Sai, Mediaset e Ferragamo con rialzi anche superiori ai 2 punti. Sul mercato obbligazionario, chiusura di settimana con lo spread Btp-Bund a 156 punti base e rendimento del nostro decennale in lieve rialzo al 2,04%. Sul fronte valutario, la moneta unica europea si indebolisce nei confronti del biglietto verde americano e torna sotto il cambio di 1 dollaro e 18 cent.