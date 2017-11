Borse Europee negative a metà seduta

di Di Giancarlo Zanella Prima seduta della settimana in calo per le principali borse europee. Francoforte, Parigi e Milano cedono mezzo punto percentuale, intorno alla parità Londra e Madrid. In lieve rialzo Zurigo. A Milano, pesano come sempre le vendite sui titoli bancari, ma anche Telecom e Leonardo cedono oltre il 2 %. Fra i titoli principali, in evidenza Ferrari, che guadagna più di un punto ed è il migliore sul Ftse Mib, dopo la vittoria ieri nel Gran Premio del Brasile. Sul mercato obbligazionario, oggi 12° collocamento del Btp Italia. Dall’inizio, nel 2013, sono stati raccolti quasi 126 miliardi di euro. Spread, intento, in lieve contrazione a 141 punti base con il rendimento del nostro decennale che scende all’1,81%. Euro, infine in calo scambiato con poco più di 1 dollaro e 16 cent.