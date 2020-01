Borse europee negative ma niente panico

Condividi

di Sabrina Manfroi Seduta negativa per le borse europee condizionate dalle tensioni tra Usa e Iran. In chiusura però le perdite si riducono a mezzo punto percentuale per Milano e Parigi, Francoforte cede lo 0,70%, Londra -0,6% mentre Wall Street, dopo un avvio in calo, è mista.Si riduce anche la corsa dell'oro, a 1.562 dollari l'oncia, così come quella del Wti che si porta a 63 dollari al barile. A Piazza Affari brilla Leonardo +2,79 e Eni +1,49%. Giù le banche maglia nera Nexi -3,93%.Lo spread chiude a 162 punti base, con un rendimento del Btp decennale all'1,34%.