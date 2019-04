Borse Europee poistive occhi puntati su Draghi



di Fabrizio Patti Le decisioni sui tassi della Bce, alle 13.45, con la conferenza stampa di Mario Draghi, e i dati sulla produzione industriale italiana, alle 10, oggi al centro dell'attenzione dei mercati.Giornata di ieri negativa in tutte le borse europee e americane per le revisioni al ribasso delle stime di crescita globali da parte del Fondo Monetario Internazionale.Milano ha aperto con un lieve progresso del Ftse Mib, +0,20%, poco meglio Parigi e Francoforte, mentre Londra è piatta.Tra i titoli in evidenza in apertura in positivo Prysmian (+0,1%), che rimbalza dopo lo scivolone di ieri, e Juventus, che guadagna un punto percentuale. In negativo Bper Banca, -0,67%, e Atlantia, -0,60%.Spread ancora in calo, a 241 punti base, il petrolio si mantiene su valori alti, per le tensioni in Libia: Brent di poco sotto i 71 dollari al barile.