Borse Europee toniche

Condividi

di Sabrina ManfroiAvvio in rialzo per le borse europee, sulla scia del buon andamento di Wall Street. Milano sale dello 0,5%, superata da Parigi +0,70%. Francoforte +0,35%, Londra +0,25%. A Piazza Affari continua la corsa di Fca +1,3%, spinta da una banca d'affari. Bene anche Stm, e Italgas, +0,9%.In coda al listino Saipem -1,5%, Mediaset cede lo 0,5%. Lo spread si restringe a 166 punti base, al 2,02% il rendimento decennale.Euro su dollaro a 1,1880. Atteso per le 10 il dato sul pil italiano 2° trimestre.