ECONOMIA

2017/08/24 18:02

Mercati Borse: Mlano sale dello 0,5%. In luce gli industriali Chiusura in rialzo per le borse europee con l'eccezione di Parigi, sotto la parità

Condividi di Sabrina Manfroi Milano sale di mezzo punto percentuale, spinta dagli industriali, Francoforte + 0,05%, Londra +0,33%. In calo invece Wall Street dove il Nasdaq cede lo 0,47% nel giorno in cui a Jackson Hole, nel Wyoming si riuniscono i banchieri centrali. Tra i titoli migliori anche Fca +2,9%, sull'ipotesi dello scorporo di Maserati e Alfa Romeo, oltre alla componentistica auto. Bene anche Brembo che guadagna il 3%. Enel +2%. Unicredit e Ubi salgono di oltre un punto percentuale. Giù Saipem -2,88%.

Lo spread si mantiene sopra i 170 punti base, al 2,10% il rendimento decennale. L'euro è a quota 1,18 sul dollaro.



