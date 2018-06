Mercati Borse Miste Spread In Calo

Condividi

di Sabrina Manfroi Apertura contrastata per le borse europee, con Milano che viaggia in rialzo dello 0,45%, la migliore del vecchio continente. Londra e Francoforte sono sotto la parita' mentre Parigi sale dello 0,10%,. Ancora una seduta che si preannuncia interlocutoria in attesa delle riunioni delle banche centrali. Lo spread coi bund tedeschi si restringe a 227 punti base, scende il rendimento decennale al 2,76% in attesa dell'asta di btp a 3,7 e 30 anni prevista in mattinata. Recupero per i titoli bancari, male Telecom e gli energetici. Euro scambia a quota 1,1750 sul dollaro.