Mercati Borse miste, negativa Wall Street

di Sabrina Manfroi Partenza debole a Wall Street dove pesano le preoccupazioni per il nuovo giro di vite della Cina su Hong Kong con l'annuncio di una legge sulla sicurezza nazionale. Contrari gli Usa, il timore è di nuove ripercussioni a livello commerciale. Il DJ cede ora lo 0,5%.In Europa invece i principali indici si sono rafforzati dopo la diffusione delle minute della Bce in cui Francoforte si dice pronta ad aumentare il Pepp, il programma di acquisto di titoli di stato legato alla pandemia, alla prossima riunione di giugno, in caso di peggioramento della situazione economica. Milano la migliore sale dell'1% sostenuta dalla corsa dei titoli bancari, Parigi e Francoforte, sono poco sopra la parità. Londra resta in calo, -0,85%. Spread fermo a 216 punti base.