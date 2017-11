Mercati Borse Positive. A Milano Riflettori Sulle Banche

di Sabrina Manfroi Recuperano le borse europee a meta' seduta, guidate da Milano che sale di mezzo punto percentuale in attesa del voto sull'Ema. Parigi e Francoforte guadagnano lo 0,30%, ferma Londra. La Consob ha riammesso alle contrattazioni Banca Carige dopo l'intesa sull'aumento di capitale. Il titolo non riesce a fare prezzo e resta sospeso per eccesso di ribasso . Congelato al rialzo invece Creval che nell'ultima settimana aveva lasciato sul terreno il 34%. Vola Mps, +9% . Scade oggi alle ore 16.30 il termine per l'adesione all'offerta di transazione e scambio rivolta ai piccoli risparmiatori che hanno ricevuto le azioni in seguito all'operazione di burden sharing di un anno fa.Nel listino principale scende Mediobanca - 3,8%, Mediolanum -2,3%. In luce Mediaset +3,5% che si rafforza in vista di un probabile accordo con Vinendi. Bene anche Banco Bpm +2,3% L'euro scivola sotto quota 1,18 sul dollaro.