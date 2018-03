Mercati Borse. Seduta positiva in Europa

di Giancarlo zanella Prosegue in territorio positivo la seduta dei principali listini europei, ma con guadagni limitati. Fanno eccezione Zurigo e Madrid che cedono qualche decimo di punto. Anche Milano è in rialzo.In evidenza fra i titoli principali Leonardo e Telecom che sono in progresso di oltre 2 punti.L’ex Finmeccanica ha firmato un contratto di 3 miliardi di euro con il Qatar per la fornitura di elicotteri.Su Telecom l’interesse del Fondo americano Elliott che potrebbe assumerne il controllo spinge il titolo.Per contro, sul fondo del listino Atlantia che perde quasi il 2,5%.Ieri, la notizia che Atlantia avrà la maggioranza nella spagnola Abertis e che investirà anche nelle costruzioni. E’ stato infatti firmato l’accordo con la Hochtief-Acs di Florentino Perez, l’attuale presidente del Real Madrid. Nascerà così un colosso mondiale non solo nelle concessioni autostradali.Sul mercato obbligazionario, spread BTP-Bund a 143 punti base e rendimento dle nostro decennale al 2,01%.Euro infine stabile scambiato poco sopra 1 dollaro e 23 cent.