Mercati Borse a picco nonostante la FED, pesano i dati dell'economia cinese

Milano

di Fabrizio PattiIl rimbalzo di venerdì di Piazza Affari, +7%, è già lontano. Oggi -8% per l'indice Ftse Mib. Fanno solo di poco meglio gli indici di Londra e Francoforte.Vendite anche sul fronte dei titoli di Stato, scende il valore e quindi sale il rendimento. Quello del Btp italiano ha toccato il 2%, per poi scendere all'1,93%. Lo spread con il bund tedesco è 256 punti base. Un mese fa il differenziale era a quota 130.Sulle borse pesano i cali molto pesanti dell'economia reale cinese a febbraio: rispetto a un anno prima -20% i consumi, -13% la produzione industriale.Dati che oscurano l'attivismo delle banche centrali, che sono intervenute nelle ultime ore in Cina, in Giappone e soprattutto negli Stati Uniti. Con molta più forza rispetto alla Bce giovedì, ma senza cambiare verso alle borse. La Fed ha tagliato i tassi di interesse di un punto, cioè di quattro volte tanto i tagli consueti, portandoli a 0-0,25%. E ha annunciato un piano di acquisto titoli da 700 miliardi di dollari. Ciò nonostante i future sugli indici di Wall Street sono scesi di poco meno del 5%.In Asia e Oceania la settimana dei mercati è iniziata con -9,70% della borsa di Sydney e con il -3% di quella di Tokyo, nonostante la banca centrale del Giappone abbia annunciato un nuovo piano di acquisti di titoli e prestiti agevolati alle imprese colpite dal Coronavirus.Il clima di forte incertezza si riflette anche sul prezzo del petrolio, in calo dell'8%, fino a 31 dollari al barile per il Brent del Mare del Nord.Qualche risposta si attende dall'Eurogruppo, la riunione dei ministri dell'economia dell'Eurozona, che si terrà oggi in videoconferenza.