Borse alla finestra: cautela su Brexit

di Michela Coricelli Apertura contrastata per Wall Street: il Dow Jones parte in leggero ribasso e il Nasdaq guadagna subito un quarto di punto. L'incertezza è legata soprattutto all'attesa di nuovi sviluppi sul fronte della guerra commerciale Usa-Cina. Dalla Casa Bianca arriva l'ipotesi di non applicare sui prodotti cinesi i dazi previsti per il mese di dicembre, se le trattative andranno bene.Brexit: sotto i riflettori il voto dei deputati alla Camera dei Comuni. In Europa le borse sono positive, in particolare Londra a +0,66%. La sterlina scende e dopo un minimo di 1,2891dollari si scambia a 1,2924.Viaggiano a una velocità più moderata con guadagni frazionari Milano, Parigi e Francoforte.In attesa della risposta dell'Italia alla lettera della Commissione europea - che chiede chiarimenti sulla manovra - lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco scende a 128 punti base, con il rendimento del nostro decennale allo 0,90%.Euro in rialzo: si scambia a 1,1136 contro il dollaro.