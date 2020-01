Borse ancora negative. Apre in calo anche Wall Street

di Sabrina Manfroi Wall Street apre in ribasso sulla scia delle tensioni in Medio Oriente: l'indice Dow Jones perde lo 0,50% e l'indice Nasdaq lo 0,55%. In Europa gli indici restano negativi, ma dimezzano le perdite rispetto alla mattinata: Milano e Londra -0,75%, FrancOforte resta la peggiore, perde l'1,08%, Parigi - 0,84%. Gli investitori preferiscono l'oro, a 1574 dollari l'oncia e il petrolio. Sul fronte dei titoli di stato, sempre ben comprati i bund tedeschi, lo spread coi titoli italiani sale a 163 Punti base. Tra i titoli piu' venduti a Piazza Affari Nexi -3,6%, Stm -3%, male anche Unicredit -2,7% come Banco Bpm. In luce Leonardo +2,4% e Eni +1,7%. L’ euro sale a 1,1190 sul dollaro.